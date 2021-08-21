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馬場浮世繪——雪滿天大熱贏橡樹大賽

2021-08-21 列印
  英國約克馬場，於當地時間前日下午舉行雌馬一級賽約克郡橡樹大賽，早前在英國橡樹及愛爾蘭橡樹大賽分別以十六和八個半馬位狂勝對手的「雪滿天」，即使首次跟年長雌馬同場，依然被捧成一面倒大熱門，結果該駒演出沒有失望，在騎師莫雅胯下輕鬆擊敗對手四馬位而回，成為繼二○一七年「成全寶」之後，另一匹包辦英國、愛爾蘭，約克郡橡樹大賽的雌馬。

  練馬師岳伯仁賽後表示，「雪滿天」有機會出戰十月凱旋門大賽，稍後便會正式落實。而英國外圍莊家已將「雪滿天」贏出該賽賠率定為三倍半大熱，較應屆葉森打吡和英皇錦標冠軍「雅大爺」的五倍半更熱。



馬場浮世繪
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