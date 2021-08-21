練馬師姚本輝前季奪得冠軍練馬師寶座後，上季迎來調整期，可是成績依然穩定，全季取得三十三場頭馬，經過一季休養生息後，他透露馬房目前已經整裝待發，準備在新馬季再發動攻勢，練者冀望廄內上季及今季新馬成功接棒，成為新馬季爭分主力。姚本輝除了是前季冠軍練馬師，從練多年來更引入不少頂級佳駟來港，且帶馬遠征海外的成績相當突出，為圈內外人士讚許。然而，姚本輝今年已六十四歲，逐漸接近馬會指定的退休年齡，其未來動向當然備受注視，對此姚本輝說：「根據馬會條例，我在下季結束後便告退休，不過我對練馬工作興趣仍然濃厚，而且廄內不少馬主都是我的好朋友，他們希望未來日子裏維持合作關係，例如委託我購入的馬匹，仍然要求交由我訓練。因此，我將在餘下兩季全力爭取成績，以便達到馬會訂下的六十五歲後如何續牌的要求。」姚本輝之後透露，雖然上季其馬房處於調整期，但沒有急於催谷廄內新馬，以便讓牠們有充足時間成熟進步，從而成為今季馬房爭分主力。姚本輝特別品題「有鴻利」和「觔斗雲」，對於兩駒的前景感到樂觀，練者說：「『有鴻利』形格甚佳，初出一仗已經走得接近，但畢竟是新馬尚未成熟，再跑幾場落第乃意料之中，今季牠踏入四歲成熟期，將可展示實力。『觔斗雲』跟廄侶『勝靈之駒』同樣出自父系『聖靈爆布』，預期今季會開始成熟，當稍後踏入狀態，有望取得佳績。」處理質新馬循序漸進，避免操諸過急，正是姚本輝練馬哲學，他以廄內招牌馬之一的「友誼至好」作闡釋，說道：「當初購入『友誼至好』的時候，我已預期他將成為全港最佳一哩馬之一，但牠是北半球馬，需要時間成熟進步，果然服役首季未能贏馬，翌季即贏出四場頭馬。上季此駒看來評分飽和，但久戰多場之後，季尾終於把握到機會，在千六米再添頭馬，且所造時間甚佳，展望牠今季仍在盛期，依然有機會再添頭馬進帳。」特約記者：文傑