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馬場浮世繪——史立德擔任節目主持

2021-08-22 列印
馬場浮世繪——史立德擔任節目主持
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  馬主史立德是馬圈資深馬主，他是現任中華廠商聯合會會長，近期史先生為一個名為《友「德」傾》的節目擔任主持，首兩集邀請著名音樂人趙增熹做嘉賓，探討香港樂壇近況及未來發展，以及本地音樂產業在過去出現的重大轉變等。

  史立德表示希望透過與不同界別的知名人士進行對談，了解他們各自的行業發展和概況，促進跨界別的聯繫和交流。在第二集節目中，史立德更大開金口唱歌，唱得有板有眼，甚有水準。



  史立德和家人目前在港合共養了六駒，分別有「紅寶金堅」、「蓮花剛玉」、「勁加加」及團體馬「無限商機」、「電子群英」及「電子兄弟」，而上季只有「電子群英」和「無限商機」有頭馬見面，史立德表示希望新季的養馬運會轉好，家族及團體馬均在場上取得好表現。

馬場浮世繪
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