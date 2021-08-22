馬場浮世繪——蘇兆輝夥拍冬勁爆冷

「冬勁」的練馬師伊特寶表示，感謝馬主對他的全力支持，想當年他受對方委託出席拍賣會時，未能順利投得「海上宮殿」，幸好他亦購入「冬勁」，如今亦能贏出一級賽。他又謂「冬勁」下場目標，將是十月初法國隆尚馬場舉行的教堂大賽。
馬場浮世繪
今年暑假尚餘個多星期，有別於去年同期有諸多防疫限制，今年疫情緩和，不少人「瘋狂」享受Staycation（宅度假），尤其度假式酒店更受歡迎；有旅遊界人士直指許多酒店未來一兩周都在加推優惠，料訂房更火熱...
2021-08-21
美國從阿富汗撤軍後，塔利班再奪阿富汗政權，近日流傳「今日阿富汗，明日台灣」的聲音，美國總統拜登接受媒體專訪，首度就此表態，強調如果台灣被入侵，美國會有回應。北京外交部指，台灣和阿富汗有根本的不同，重申...
2021-08-21
阿富汗局勢混亂持續，塔利班再被揭「言行不一」。一名曾反抗塔利班的警察局長被公開處決，阿富汗首位女省長被逮捕，而阿富汗國營電視台女主播指，已被拒進電視台工作。國際特赦組織稱，塔利班殺害了九名少數民族男子...
2021-08-21
嘉御山坐落於大圍半山，起居環境寧靜，項目由分層住宅及洋房組成，私隱度更高。今次精選屋苑一個頂層特別色大戶，實用面積2295方呎，四房兩套設計，樓底特高，裝潢華麗典雅，亮點是連2047方呎天台，已設有戶...
2021-08-21
受內地重拳監管及市場憂慮美國聯儲局年內或縮減買債雙重利淡夾擊，港股持續弱勢。恒指早段插穿25000點後跌勢轉急，加上A股受壓，恒指曾急挫734點，低見24581點，為去年11月2日以來新低；下午跌勢雖...
2021-08-21
國際米蘭雖然今夏有右翼衞阿舒拉夫及中鋒盧卡古兩大主將離隊，但引入了位置相同的杜費斯及迪斯高，新教練施蒙尼恩沙基大可延續前任干地的套路，減少將帥適應的時間。今晚意甲揭幕戰主場迎戰熱拿亞，衞冕的藍黑軍團有力取開門紅之外，跟據對賽往績更有望大勝，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now638、有線614、654台周日凌晨0:30直播） 前帥干地的三五二陣式運用成熟，率國米打破祖雲達斯壟斷九年的意甲錦標後下台，會方六月初邀得施蒙尼恩沙基接掌帥印。後者同樣主張三五二，而且側重左右兩路翼衞發動攻勢，去季執教拉素，右翼衞文路爾拿沙利聯賽六次助攻之中，四球傳予箭頭卡些度或恩莫比尼破網。 帶刀...
2021-08-21
陳慧嫻首張CD《反叛》（見圖）於1986年推出，可說是她正式步入大紅大紫階段的重要專輯，此作把陳慧嫻跳躍活潑的一面展現樂迷眼前，一曲《跳舞街》，不但把同曲不同詞的林志美版本《勁之夜》完全壓下，更成為當...
2021-08-18
人氣組合MIRROR成員姜濤、Anson Lo（AL、盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）昨日出席公開活動，吸引約2000位粉絲捧場。四子甫現身，粉絲即尖叫連連。他們暢談醜樣照事件外，AL更...
2021-08-21
聽朋友說，她朋友的孩子回港過暑假，往年到了這個時候，總會幾個家庭結伴外出旅遊。但今年這樣的環境，孩子暑假可以回來香港已算大幸，出外旅遊這支歌就沒得唱了。於是想不如在香港租一天遊艇，約幾個熟朋友，跟孩子在香港水域遊上一天，聊勝於無。他去找熟悉遊艇租賃的朋友打聽一下，原來以前一隻遊艇租一天幾千元，現在漲價至一萬出頭，且生意興隆，不是想租就租得到，要排隊。 可見人同此心，出不去旅遊的香港人，在這一年多時間內，想方設法都要把旅遊feel找回來。 前兩天終於可以遊輪公海遊了，天可憐見，竟然也成了一個令人興奮的消息。我有朋友拖老攜幼上了船，從兒童遊戲室玩到泳池，每頓飯換着餐廳吃飯，發上...
2021-08-21
馬主史立德是馬圈資深馬主，他是現任中華廠商聯合會會長，近期史先生為一個名為《友「德」傾》的節目擔任主持，首兩集邀請著名音樂人趙增熹做嘉賓，探討香港樂壇近況及未來發展，以及本地音樂產業在過去出現的重大轉...
2021-08-22