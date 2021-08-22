  • 2021年8月22日 星期日
  • 32º
  • 60%
熱門： 大埔車禍假大牛六合彩律師會

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——蘇兆輝夥拍冬勁爆冷

2021-08-22 列印
  英國約克馬場於當地時間前日下午，舉行國際一級賽楠索普錦標，臨場不足三倍的大熱門「友情比金」，跟早前出戰紀爾斯錦標的廄侶「鈴兒花」均三甲不入。反而，向來甚少在英國揚威大賽的巴西騎師蘇兆輝，卻夥拍「冬勁」爆冷贏馬。而另一匹大冷馬「方言論語」得亞軍。

  「冬勁」的練馬師伊特寶表示，感謝馬主對他的全力支持，想當年他受對方委託出席拍賣會時，未能順利投得「海上宮殿」，幸好他亦購入「冬勁」，如今亦能贏出一級賽。他又謂「冬勁」下場目標，將是十月初法國隆尚馬場舉行的教堂大賽。



馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd