李茂銘養團體馬樂趣更多

李茂銘博士養馬多年，試過以個人名義養馬，亦曾擔任馬主團體經理人；兩者比較，現時李博士較喜歡與一班好友組團養馬，因為可以一同分享拉頭馬喜悅之餘，還可以攤分養馬成本，樂趣更多。李茂銘博士自一九九○年起在港養馬，所養首駒為團體馬「獎王」，隸屬賓康馬房，距今已逾三十年；期間他有份參與的團體馬甚多，亦曾以個人名義養馬，如已退役的「勝利星將」、「超能量」等。目前李博士是華協團體及共同興趣團體的經理人。比較個人與團體這兩種不同的養馬體驗，李博士說：「我養馬一向以團體馬為主，希望更多人分擔高昂的養馬成本，如果馬匹成就卓越，可一同分享成果。反觀以個人名義養馬，風險相對大一點，一旦馬匹表現不理想，就要獨力承擔。」團體養馬可共享喜悅固然開心，但人多自然意見多，若成員之間有拗撬，又如何拆解呢？李博士說：「馬主團體的成員一般相識已久，無論新知舊雨，皆是同道中人，理念相近才會埋班；就算意見不同，都可通過和平討論協調。馬主組團養馬，無非是想一班老友分享做馬主的樂趣，通常有商有量。」談及最難忘的賽駒，李博士直言是在港累積六捷的「超能力」，他說：「『超能力』真是一匹意想不到的良駒，我從未想過這匹看似平凡的馬，可由四班升至一班！牠的鬥心頑強，每次出賽都會拼盡，一直帶給我很多驚喜。」展望新季，李博士對旗下各駒都有一定期望，他說：「華協會團體有兩匹老黃忠『百步穿雲』及『競技勇士』，希望牠們保持戰鬥力；共同興趣團體的『超能力』上季尾完成移除小碎骨的內窺鏡手術後，康復過程理想，預計九月中可復操；此團體尚有另一匹自購新馬將於明年引入。另外，共同理想團體的新馬則會在短期內到港，我們新季應不愁寂寞。」特約記者：陳嘉甜