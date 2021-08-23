馬場浮世繪——李文斌愛駒贏一級賽

「包裝」系馬主李文斌早前接受本報訪問時曾提及，上季他最開心是在澳洲贏一級賽，而他與好友「共同」系馬主蘇啟聲，Aquis Farm的馮氏家族等人有份的Mo’unga早前勝出澳洲一級賽玫瑰崗堅尼，而此馬日前又為這幾位香港馬主帶來喜訊，馬兒再次在澳洲贏大賽。剛周末Mo’unga在澳洲蘭域馬場勝出一級賽千四米雲絲仙子錦標，騎師是貝湯美，而馬后級的「雍容爾雅」則跑第二名，前駒再次揚威一級賽，令馬主之一李文斌十分高興，立即分享在其社交網站，獲得不少網民祝賀。馬場浮世繪