雄深雅健——方嘉柏季初會搶攻

方嘉柏頂唔到兩季，成績會倒退，也許沒大多人反對，究竟是稍跌、大跌，抑或持平呢？現在講，等如無講，誰會相信？無人關心！根本無分別。開季初會好、會差？才是重點，「季初急先鋒」這個朵，並唔係浪得虛名！前季九月、十月贏八Ｗ，上季同期贏十七Ｗ，數字、比例的差距，最終反映在頭馬總數，四十九Ｗ與七十九Ｗ，兩季相差三十Ｗ。看前季仍交出八Ｗ，佔總數六分一，你還認為佢無計、無部署嗎？季初階段，方嘉柏依然是較值關注馬房之一，睇操練，看莫雷拉投入度，九月、十月一定會搶。尤其是上季尾好開，搏過未贏的，大抵已鎖定「勝賢」、「尚方寶駒」、「佐治勇駒」、「電子寶貝」、「果然友」等，有緣、無緣，唔知道，反正路已揀定，只好跟隨走下去吧！子健