  • 2021年8月24日 星期二
  • 30º
  • 76%
熱門： 大埔車禍吳保錡港姐萬梓良

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——莫雷拉直播講速遞奇兵

2021-08-24 列印
  冠軍騎師莫雷拉昨午出任馬會以「勇往直前」為主題的互動直播，不過做直播的場地並非製作室，反而是在蔡約翰馬房內。莫雷拉與節目主持一同探望「速遞奇兵」，莫雷拉更親吻馬兒並餵食紅蘿蔔。莫雷拉揚言今季最大目標，就是夥拍「速遞奇兵」贏出一級賽，另被問到如果要從「速遞奇兵」和「大紅蜂」之中選擇，他則謂「速遞奇兵」是正宗短途馬，但「大紅蜂」則可能跑千四至千六米最合。此外，莫雷拉表示在港所贏出的過千場頭馬當中，以「步步友」贏出香港一哩錦標的印象最深刻。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd