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馬場浮世繪——好好瑪社交網放閃近況

2021-08-24 列印
馬場浮世繪——好好瑪社交網放閃近況
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  部分馬主會為愛駒開設社交網頁，讓對賽馬有興趣的網民及馬迷，可知悉名下現役馬或退役馬的近況。

  「好好」系馬主日前便在社交網頁，上載了一段短片，內容是前任皇太后紀念盃盟主「好好瑪」在紐西蘭Mitch Freeman Racing基地的最新片段。片段中，除有近鏡拍攝「好好瑪」的外貌，還有「好好瑪」在馬房內及室外踱步輕舒步頭的鏡頭。當中所見，「好好瑪」精神奕奕，似乎已適應紐西蘭的環境。



馬場浮世繪
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