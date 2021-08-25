馬場浮世繪——新馬季馬主廂房行D政策

賽馬事務行總監夏定安和馬會賽馬業務及營運總監利達賢，昨晨舉行記招，夏定安先表示，過去兩年，不少賽馬地區受疫情打擊都大削獎金，但香港馬會持續維持高獎金政策，目的是鼓勵更多馬主引入好馬來港，以提升本港的賽馬水準。利達賢則補充，早前馬會公布調低自購馬最低入口香港評分，將可提高馬主進口自購馬的靈活度，也可增加這些馬匹來港的競爭力。至於九月五日開鑼日的安排，夏定安說：「雖然近期疫情平穩向好，惟開鑼日的入場安排仍要謹慎處理，馬會稍後會公布細節。至於特首盃由哪位嘉賓頒獎，仍存變數。」利達賢則補充，新季馬暫不會要求馬迷打齊兩針方可入場，但馬主廂房及私用廂房會實施「D區」政策，將跟足政府指引，每桌最多十二人，但至少要三分二顧客已接種第一劑疫苗。而本周六沙田馬場試大閘時，將舉行早餐會，入場規定跟此相同。馬場浮世繪