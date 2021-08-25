昨晨收操之後，今季新任公司騎師的霍宏聲，在賽馬事務執行總監夏定安陪同下，一起出席記者招待會會見傳媒，會上霍宏聲表示回港策騎一直是其夢想，對於此行亦充滿憧憬。被譽為南非騎師新星的霍宏聲，今年十九歲，是近年來港客串最年輕騎師之一。霍宏聲說：「我的童年大部分時間在香港度過，眼見許多來自南非的騎師在港成功闖一番事業，我都好希望自己可以做到。回港策騎一直是我夢想，早在九歲時已知道自己十分喜歡策騎，我的爸爸（霍利時）是練馬師，我在小孩子時常觀察爸爸訓練馬匹，跟隨他落晨操睇馬，然後才如常上學，令我對策騎產生興趣。放學後我學習騎馬，在我十五歲便返回南非，入讀南非騎師學院。」事實上，霍宏聲來自賽馬世家，他的父親和爺爺都是南非的著名練馬師。霍宏聲說：「我在南非當見習騎師時，是跟隨爺爺霍奧文學習，爺爺和爸爸不時提點我，另外我在南非也曾與不少練馬師合作，這對我的發展有很大幫助。」霍宏聲透露，自己的強項是可以在很短時間內摸熟馬匹的性能，並讓牠們發揮出應有水準，他明白香港騎師競爭很激烈，但仍希望可以獲得足夠支持，陣上交出好成績，令更多馬主和練馬師對他有信心，最終當然是想長期在港發展。霍宏聲說：「在香港策騎可以與一班頂尖騎師較量，有助提升自己的騎功，這是我熱切期待的。我視莫雷拉和潘頓為學習榜樣，我明白香港競爭激烈，很難尋找足夠支持，但希望用成績來證明自己是有實力的。另外，我要感謝香港馬會給予我機會，我會好好把握和珍惜的。九月五日沙田開鑼日賽馬，我暫卜定五駒上陣，包括爸爸霍利時旗下的『型感』，出戰五班田草千四米，我會盡力而為，希望盡快交出成績。」特約記者：陳嘉甜