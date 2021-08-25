早前返回家鄉澳洲的希斯，昨日首天在晨課露面，他陪同「多福」系馬主劉耀棠的大仔劉心暉在記者室內一起觀操。劉心暉到場是為了看名下的「輗多福」試閘，而希斯則說：「我回港後已完成隔離，但馬會為安全起見，暫時不讓我去烽火台和馬房，我可以接觸人，但不能接觸馬，所以目前只能在看台觀看旗下馬操練。至於澳洲靈犀牧場目前情況良好，戴寶力早前離開後，牧場由我兒子打理，一切運作正常，雖然流失了部分馬匹，但亦有一批優秀的生力軍加盟，新季剛開始，我兒子已贏了幾場頭馬，因此我很放心，現在可專心處理香港的廄務，希望新季取得更好的成績。我將派『肥仔叻叻』出戰開鑼日特首盃，暫定由田泰安策騎，另外同日還會派出四至五駒上陣。」賀銘年班德禮首天操馬另一方面，法國騎師賀銘年昨天首朝復課，在三組試閘中策馬考驗，他收操時透露早前與女友返回法國探望家人，自己率先回港，為新季做好準備，女友則在下月來港陪伴。賀銘年又自爆，現已遷出沙田騎練宿舍，而搬新居希望轉變環境，由於新居所可以望到海景，有助減壓，希望對新季提升成績有幫助。賀銘年新季將獲發全季公司騎師牌照，他表示會加倍努力，希望獲得更多支持。而昨晨賀銘年和班德禮首天開工操馬，意味全體騎師已開工。特約記者：陳嘉甜