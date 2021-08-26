馬場浮世繪——霍利時讚宏聲控步速醒

日前馬會安排霍宏聲見傳媒，讓大家對這位被南非馬圈視為新星的騎師有更多認識，究竟在其父親霍利時眼中，霍宏聲又有何強項呢？霍利時說：「我認為他最大的優點是自律，很清楚目標並會全力以赴，懂得甚麼該做或不該做，希望他可堅持。策騎方面，我覺得他最擅長是控制步速，他一直很努力從高手前輩身上學習，改善騎功。我的爸爸霍奧文已九十九歲，仍是會不斷看孫兒的出賽錄像，提點他改善騎法，我和爸爸會全力支持宏聲，希望他可在港闖一番成就。」馬場浮世繪