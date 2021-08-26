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馬場浮世繪——傳教團決征澳洲兩大賽

2021-08-26 列印
  「傳教團」上周五在二級賽倫斯度盃力拼「弦樂器」而僅負得亞，幕後已決定讓牠遠征澳洲出戰考菲爾德盃和墨爾本盃兩場一級賽。練馬師包義定表示，「傳教團」稍後將往新市場的檢疫營，希望趕及在下月運抵墨爾本，以便出戰十月十六日的考菲爾德盃，然後爭逐十一月的墨爾本盃。

馬場浮世繪

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