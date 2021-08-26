馬場浮世繪——傳教團決征澳洲兩大賽

新馬季下周日開鑼，馬會已獲政府准許，可於本月五日、八日、十二日、十五日、十九日、二十二日與二十六日，在特定條件下舉行賽事。而隨疫情持續穩定，馬會除會繼續實施嚴格的公共衞生措施，同時間亦會讓更多馬迷入場觀賞賽事，九月份七次賽事的入場安排如下︰ 一，除董事、練馬師、騎師及相關職員外，容許已預先訂座的遴選會員、馬主、會員、優越客戶及公眾人士與同行賓客入場。入場人士須接受體溫檢查及在場內佩戴口罩，並須利用手機掃描「安心出行」場所二維碼或墳報個人姓名、電話號碼、到訪日期及時間。此外，馬場內不准吸煙。 二，任何曾離港而正接受檢疫令或自行監察規定者、按強制檢測公告或指示須接受檢測而結果非...

2021-08-26