上屆冠軍騎師莫雷拉今季早早復課，並且操馬數周，而他近期亦頻頻出席季前公開活動，例如一百米競跑挑戰，日前又參加季前直播訪問，與主持一同進入蔡約翰馬房探望「速遞奇兵」。莫雷拉昨晨收操後揚言，個人狀態較上季同期理想，目前正期待馬季開鑼，在陣上全力爭取好成績。莫雷拉在日前直播訪問時透露，個人狀態較同期更佳，他昨晨接受訪問時強調，此言絕非一時戲言，並解釋說：「其實上季季初我的腳部曾經有傷患，不但令個人狀態一般，連帶情緒亦受到影響，即使在開鑼日連中三元，亦未感到特別興奮。反觀現時這些傷患已經康復，不再對我構成影響，而在暑假期間亦能夠與家人遊玩，及後一早參與晨課，個人心態絕對較當時好得多，能夠懷着興奮的心情迎接新馬季來臨。至於季初成績會否較上季更佳，稍後便有答案，但我肯定會全力以赴的。」莫雷拉在日前直播的其中一個項目，便是與「速遞奇兵」在馬房內互動，莫雷拉當然大讚該駒，他說：「絕大部分頂級佳駟都脾氣良好，而『速遞奇兵』一直以來脾氣特別馴良，樂於跟人互動，展示出牠確具有良駒的條件，何況上季其表現有目共睹，希望今季再進一步，順利贏出一級賽而回。」被問到下周日開鑼戰的座騎陣容，莫雷拉表示稍後才會完全落實，不過在當日舉行的錦標賽特首盃，他則謂暫定會策騎蔡廐「明駿之星」上陣，此駒在港服役至今，於莫雷拉胯下贏出四場頭馬，而上季四次入位亦是由他主轡，如今再夥拍上陣，莫雷拉說：「能夠策騎演出如此準繩的『明駿之星』上陣，我當然樂於接受聘約，上季此駒評分高企，但表現依然穩定，極少大敗而回，今次牠在開鑼日上陣，即使現時仍未知道有多少對手，我仍希望馬兒跑出水準，走入前列一席。」特約記者：文傑