順理成章——二重彩 勢更受落

上季馬會推出二重彩並與單T合併，另將扣除百分比降至19.5%，均有助提升這個彩池的吸引力。由於匯合投注日益增長，而轉播海外賽事的次數獲政府開綠燈而增加，二重彩也成為不少海外馬迷喜愛的博彩玩意，相信經過上季讓馬迷熟習玩法後，今季勢必更受歡迎。二重彩的派彩經常會被人拿來跟連贏比較，當看到不及連贏兩倍時，不少人便認為是蝕水。其實計算有否升蝕水，還須結合獨贏賠率並以特定算式來計。但對一般以小博大的馬迷而言，二重彩較之連贏位其實更值博。賽馬博彩要贏錢，先要戰勝抽水，由於連贏位的抽水百分比只較二重彩低一個百分點，加上連贏位屬於回扣彩池，因此大戶的注碼只會放在連贏彩池上。另外一些不合香港法例的外國網上博彩平台，只設獨贏、位置、連贏位及位置Q的交易，這個情況也令二重彩有其獨特優勢，至少像連贏派彩經常被人大注命中的情況會較少出現。由於二重彩派彩較穩定及合理，自然便更吸引馬迷花上心思。章名