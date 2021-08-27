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馬場浮世繪——萬勝飛下周定年內目標

2021-08-27 列印
  今年暫時贏取獎金全球最多的馬匹「萬勝飛」，其馬主Prince Faisal、賽馬經理和練馬師高仕登，將在下周會面，討論馬兒年內餘下部署，以及是否明年繼續服役。目前，法國凱旋門大賽、美國育馬者盃草地大賽、英國冠軍錦標，以及日本盃都是考慮範圍。雖然近年已經少有歐洲頂級賽駒參加日本盃，但「萬勝飛」既已贏出杜拜司馬經典賽和國際錦標，如果再攻下日本盃，將獲逾二千萬港元的額外獎金，即使跑第四亦獲一百五十萬，故此一定視為目標。

馬場浮世繪



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