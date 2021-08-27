馬場浮世繪——萬勝飛下周定年內目標

去季德甲首循環遭賀芬咸主帥施巴斯坦漢尼斯批評名大於實後，多蒙特左撇子中鋒艾寧夏蘭特針對「私家右腳」弱點進行特訓，今夏揚言已苦練有成。此子職業生涯三對賀芬咸，每次個人表現都有進步，今晚聯賽主場再相遇勢領軍重上勝軌，反駁施巴斯坦漢尼斯，主勝可期。（香港時間周六凌晨2:30開賽） 二十一歲的夏蘭特獲喻為新世代最強球星之一，偏偏施巴斯坦漢尼斯對此子評價一般。去季首循環聯賽主場迎戰蜂軍前，他揶揄這位挪威超新星不夠全面：「我不明白為甚麼大家都在吹捧夏蘭特，我覺得己隊前鋒卡拉馬歷比他更好，左右腳及頭槌技術更平均。」 反擊敵帥「欠全面」批評 聽到施巴斯坦漢尼斯的批評，左撇子夏蘭特在上述一戰...

2021-08-27