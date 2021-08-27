張氏理論——睇試閘 要睇行圈

今早於沙田馬場舉行的草地試閘，以前會安排於試閘嘉年華會當日的黃昏舉行，嘉年華會招待馬主及友人，公眾也可以購票分享歡樂的。但近一兩年因疫情取消，只好希望來年重辦。也許馬迷無留意，原來上馬季最後一次直路賽是於煞科前一星期舉行，賽後已立即割草及維修場地了。即這賽道雖早一星期採用，也是有足一個月養草。快活谷也設有每月草閘，當年老張家居跑馬地，必到場看試閘及享用早餐，當時是七時半開始，七時出門，九時回家。年前老張搬離跑馬地，也盡量到場，但由於試閘愈來愈早，七時開始，老張要六時前出門乘第一班火車才可到場，因此已減少了。以前那兩小時是留意馬匹行圈及試閘，但近三幾年，老張只看馬匹行圈來觀察狀態，入閘前後及沿途試閘時，老張反而爭取時間吃早餐。因為愈來愈不理會馬匹試閘走勢，名次及時速都不太理會了。但近一兩年，快活谷試閘已取消了記者早餐，老張希望下年可以重來。張福元