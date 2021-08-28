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馬場浮世繪——高伯新拜神祈求順利

2021-08-28 列印
  高伯新於剛周四在馬房舉行季前拜神儀式，偕副練馬譜鐘先誠心上香，當吉時一到，兩人合力大刀一落切燒豬，祈求新馬季事事順利，馬運亨通。上季取得十七場頭馬的高伯新，期望新馬季獲得更多支持，並會盡心盡力訓練好旗下馬匹，務求為每位馬主建功，替馬房爭取更佳成績。

馬場浮世繪

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