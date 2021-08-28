馬場浮世繪——高伯新拜神祈求順利

走在中環，見街邊有影碟舖，頓有似水流年之感。 也不過四五年前，我是影碟舖常客，尤其是想看中國、美國和日本的電視劇，必去影碟舖一套套DVD買回家，然後通宵達旦煲碟——有碟才叫煲碟，無碟只是煲劇——那時候想看劇，走進影碟舖一問，店員熟悉行情，必有好介紹，於是一套套買，所費無幾，卻愉快地消磨很多時日，多少個通宵，都如此浸在光影裏。 再往前數，DVD之前還有VCD和大張的LD，LD的出現，令VHS錄影帶突然遜色，雷射影碟的效果那麼清晰亮麗，馬上就迫着錄影帶退休了。LD不便宜，於是租碟舖應運而生，一直到DVD的出現，都有租碟舖伴隨成長，電視機的尺寸愈來愈大，配上音響，在家看電影也非常...

2021-08-28