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馬場浮世繪——岳伯仁派御管家征澳

2021-08-28 列印
  雖然早前練馬師岳伯仁曾表示，由於檢疫程序嚴格，故不打算派馬參加十一月在澳洲費明頓馬場舉行的墨爾本盃，不過其麾下的「御管家」，初步已決定會出征澳洲，該駒將在下月十一月先於英國唐加士達馬場上陣，角逐聖烈治大賽，然後在十月十二日運抵澳洲，不過抵步後將轉由活侯夫人訓練，目標當然是十一月二日舉行的墨爾本盃。

馬場浮世繪

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