田泰安今季動態積極，早在八月初便復課操馬，其後一直專心備戰，而今早在沙田馬場將舉行首次草閘，田泰安更在六組試閘均有馬出試，會相當忙碌。不過前晚他在社交媒體公布壞消息，內容指其豢養多年的愛犬Bruce因急性胰臟癌離世，傷痛難免，而他亦坦言心情一時難以平復。田泰安與太太Xaviere一直對愛犬Bruce寵愛有加，不時帶牠出外遊玩，又與其合照及上載至社交媒體，對於牠突然離世，田泰安說：「Bruce上周四突然嘔吐，接着幾天又拒絕進食和精神不振，我於是立即送牠到寵物醫院，豈料一去之後，便沒能夠再返家。前日牠接受手術，發現癌細胞已擴散至全身，根本難以救治，最終離世。雖然牠已八歲年紀不輕，但我和太太對突然失去牠，一時亦難以接受。」田泰安接着說，明白Bruce突然離世一定會影響心情，但他會積極克服，他說：「這並非一個好的年頭，月前好友祖格拉墮馬辭世，如今又到Bruce突然離去，正反映了世事實在太無常，所以我們處事也不應太執着，總之努力活在當下，因為很多身邊的人和事，可以在一剎那之間，在沒預警的情況下失去。」目前距馬季開鑼只餘一星期多的時間，田泰安坦言在此重要時刻，更要集中精神工作。今日沙田試草閘，他將再次策騎希廄「肥仔叻叻」出試，如果今課進度理想，便會在開鑼日出戰特首盃。田泰安說：「由於此駒的評分低，在特首盃將可負輕磅出賽。不過牠身形相當龐大，加上沒有出賽一段時間，能否及時操起狀態實屬疑問。早前試閘時牠的走勢不俗，但仍有很大進步空間，希望在明（今）早一課大閘，能夠進一步提升狀態，讓牠有機會在開鑼日爭取佳績。」特約記者：文傑