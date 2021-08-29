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馬場浮世繪——夢想成金配堯仔爭特首盃

2021-08-29 列印
  新馬季於九月五日在沙田開鑼，不少練馬師對開鑼日的陣容已有腹稿，羅富全將安排「夢想成金」跑一班千二米爭特首盃，「時時順意」則出戰三班千四米，這兩匹羅廄馬都已卜定何澤堯操刀。其中「夢想成金」累積六捷全由堯仔經手，人馬最合拍，馬兒剛周二配堯仔試泥閘得第三，勇態正冒起中，下周日出戰戲肉特首盃，相信會備受馬迷熱捧，說不定為這對本地練騎帶來今季首場盃賽殊榮。至於「時時順意」上季只曾一戰，跑沙田千二米得第八，自購馬適應水土後，今季隨時交出進步成績。

馬場浮世繪

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