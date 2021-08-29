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馬場浮世繪——新季首試草閘出席馬主眾

2021-08-29 列印
  沙田馬場昨晨舉行今季首次草地試閘，編有六組，馬會並招待了逾三百位馬主及他們的親友到場，觀看試閘兼享用早餐，不少出試馬匹的馬主均有出席，包括「美麗」系郭少明和郭浩泉，而向來熱愛攝影的馬會主席陳南祿更親攜攝影機，拍攝愛駒「天地同心」於第六組出試，「天地同心」擬於下月十二日上陣。

馬場浮世繪

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