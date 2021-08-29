「心得」系馬主吳嵩為香港馬會遴選會員、馬主協會前會長，在港養馬超過廿五年，於世界各地亦有養馬及育馬。過去兩年，全球不少賽馬地區因疫情須停賽或削減獎金，香港依然能夠「馬照跑」，吳嵩認為全賴馬會管理層決策到位、上下員工努力之外，各持份者在疫情期間全力配合馬會政策亦功不可沒。每年暑假，吳嵩通常會離港，不是去法國多維爾觀賞大賽，便是前往日本北海道社台牧場探望一代名駒「龍王」，或在澳洲牧場協助牝馬生產等，但今年因疫情難以成行。吳嵩說：「不少賽馬地區因疫情打擊而曾經停頓，去年英、愛及紐西蘭都曾停賽，就算去年英國皇家雅士谷也是閉門作賽。香港真是一片福地，在馬會管理層領導下，按疫情定期檢討場內防疫措施，一直維持『馬照跑』，也令騎練及各員工可安心工作。」在疫情爆發前，吳嵩經常入場觀賽，但至疫情嚴峻時，馬會一度嚴格限制馬主入場。作為馬主，吳嵩予以理解，他說：「國有國法，會有會規，防疫時各人更要守規矩。記得在疫情最嚴峻時，馬會只限出賽馬的馬主到場，並限一人一檯，但相比一些完全禁止馬主入場的地區，香港已算很好了。」在疫情爆發初期，吳嵩因擔任馬會的當值遴選會員，負責巡視馬場及檢視場內防疫設施，他說：「無論在檢測體溫、保持社交距離及餐廳防疫措施等，馬會都做到滴水不漏。其中訂座部門更掌握疫情資訊，拒絕來自疫廈人士於十四日內入場，做好把關一環。因限聚令關係，有接近半季時間馬主不能邀請朋友入場，有時連家人也在限制之列；不過話分兩頭，很多賽馬地區都大幅削減獎金，香港的獎金卻沒有減少，在現時環境下已算難能可貴。」去年三月，吳嵩因從澳洲回港而被限制禁足馬場十四日；今年三月，他又因所住大廈有人確診，連續兩季錯過現場觀賞打吡，所以他希望疫情可以盡快過去。目前吳嵩養有「威威心得」、「好好心得」及「迎有」，對於各駒新季展望，他說：「『威威心得』將在開鑼日踏上征途，牠有質素，但運氣欠佳，早前因蹄甲和懸韌帶受傷而影響進度。不過目前健康已回穩，且評分有利，希望一擊即中。『好好心得』是中長途馬，要多跑才上力，跑一哩或以上當有作為。『迎有』上季仍未成熟及經常抽外檔，評分有利應可反彈。另外，今季我和團體分別中了自購新馬籤，我已揀好心水馬，稍後將運港服役。」特約記者：陳嘉甜