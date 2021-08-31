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馬場浮世繪——潘頓全家出席蘇廄拜神

2021-08-31 列印
  不少馬房在開鑼前都會先拜神，祈求新季事事順利，日前蘇保羅馬房便舉行季前拜神儀式，潘頓和太太Nicole、女兒Roxy和兒子Cash一家四口，都有出席，潘頓其後更在社交網站上載了一家四口誠心上香的拜神片段，以及兒子餵「新威煌」吃青草的相片，不少網民都讚好。

馬場浮世繪

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