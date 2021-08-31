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馬場浮世繪——駿王仔澳門煞科日傳捷報

2021-08-31 列印
  澳門馬季剛在周日煞科，轉戰濠江後改叫「駿王仔」的前港馬「駿王」，當日在氹仔馬場取勝，馬主蘇志威與太太劉小慧當然高興。劉小慧對本報記者表示，非常開心看到「駿王仔」能以兩個馬位的距離贏馬，並謂愛駒現時操練不如一般馬匹積極，仍可輕勝足證明健康良好。

馬場浮世繪

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