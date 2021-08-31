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馬場浮世繪——包裝永勝劍指兩大賽

2021-08-31 列印
  盛傳以一千七百萬港元售來香港的「包裝永勝」，抵港後似未能適應環境，五戰僅得兩席季軍，遂於三月出戰打吡敗後便在港退役重回澳洲，復由曾助牠贏出一級賽的廖康銘訓練。而練者接受當地傳媒訪問時透露，早前曾親自策馬出試並感覺良好，預計將在兩周內試閘，但因想待馬兒回復較佳狀態才復出，故不會遣往墨爾本出戰春季嘉年華的大賽，暫定首個目標是今年在Kembla Grange馬場新辦的千六米讓賽，總獎金高達一百萬澳元，稍後目標則是明年三月在費明頓馬場舉行的一級賽澳洲盃。

馬場浮世繪

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