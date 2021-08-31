王文揚願賽馬繼續精彩

「精彩」系馬主王氏兄弟，秉承上兩代對賽馬的熱情，很早已加入馬主行列。兄長王文揚及弟弟王家揚均視賽馬為家庭活動，而且身體力行，為推動賽馬年輕化出力。王氏兄弟的爺爺王則翠，於上世紀九十年代養過「成功路」，為王氏家族在港養的首駒，其後他太太洪省治養的「帶運來」先後由黃汝安及告達理訓練；後來王則翠兒子王聰德亦加入馬主行列，養過「帶利來」、「帶旺來」等駒，現役則有「秒秒精彩」及「叻叻精彩」。受到上兩代薰陶，王文揚與王家揚很早已對賽馬產生興趣，王文揚說：「我和弟弟自小已有很多機會接觸賽馬，也幸運地有機會做馬主。我們一向視賽馬為家庭活動，不時會入馬房探馬，到成年後便入場觀賞賽事。我們也喜觀研究賽馬，也想考考自己的眼光，希望日後可物色更多良駒。」要數王氏兄弟最難忘的賽駒，非已退役的「日日精彩」莫屬，王文揚說：「『日日精彩』是我們兩兄弟名下首匹馬，當年我們在澳洲周歲馬匹拍賣會親自挑選來港。這匹灰馬在2019年勝出三級賽洋紫荊短途錦標，衝線一刻帶給我們的興奮及驚喜，至今仍念念不忘。」王氏兄弟就連平日話題也不離賽馬，經常交流各方面的心得，王文揚說：「我們一家人養馬多年，話題自然很多時涉及賽馬，例如改馬名多數由我和弟弟決定，也沒規定要用甚麼字眼，最緊要開心、好意頭便可。至於馬房選擇方面，由於香港有很多高質素練馬師，並不容易決定，我們通常有一準則：如果馬匹由哪位練馬師推薦引入，便會交由其訓練；如果是由我們自己購入，則會詢問不同練馬師，看誰有信心訓練得好再作決定。此外，我們也喜歡向身邊較少接觸賽馬的年輕朋友推廣此項運動，不時在盃賽或大賽日邀請他們入場感受氣氛。希望疫情快點過去，屆時更多人可安心入場觀賽。」談及新季「精彩」系各駒，王文揚說：「我們對四匹『精彩』系馬都有期望，其中『秒秒精彩』、『叻叻精彩』和『天天精彩』上季均成績不俗，希望今季可繼續贏馬；至於『馬上精彩』何良指馬兒踏入四歲後應有進步，我們非常期待。」特約記者：陳嘉甜