馬場浮世繪——應家柏完成檢疫晨課現身

昨晨沙田馬場焦點，落在馬會CEO應家柏身上。應總於暑假期間曾往法國兩至三周探親，回港後昨晨首次在馬場露面，整朝穿梭於烽火台、機坪及馬房，並曾與告東尼（圖）、賀銘年、蘇偉賢等多位騎練傾談，聆聽各人意見。應家柏說：「我今次前往法國，主要是探望家人，雖然我的兒子已長大，但我已有兩年多無見他們，彼此都很想念對方。我今次前往歐洲，全程都十分小心，主要活動範圍在我下榻的酒店，沒有出外觀光四逛，避免與太多人接觸。而我的家人特登前往酒店，與我共敍天倫。至於我的愛駒『天下曉』在法國贏馬時，我是在酒店看直播。」應家柏回港後，除要遵從政府的防疫規例，留在酒店強制隔離，亦要遵守馬會措施。故此，直至昨晨他才首天出現沙田馬場睇操，他表示非常期待周日的沙田開鑼戰︰「今年沙田開鑼日與上季大有不同，因為上季開鑼日只准馬主入場，而今季就歡迎更多公眾馬迷入場，讓他們感受現場的刺激氣氛。至於稍後會否進一步開放更多人入場，馬會仍要非常審慎，須視乎情況和政府政策而定。至於周日開鑼戰的入場人數究竟是數千或逾萬，真是要視乎天氣，我當然希望天公造美，我熱切期待馬迷的歡呼聲為馬場帶來生氣。」馬場浮世繪