苗禮德於之前三個馬季，有兩季都能於開鑼戰順利打響頭炮，包括上季開鑼戰贏「路路之星」。周日新馬季開鑼戰上，苗廄參戰馬的陣容不弱，練者日前坦言，在目前競爭環境下，希望盡快贏馬開齋，至於今戰參賽馬中，他認為以「翡翠綠」和「飛霸龍」最具爭勝機會。灰馬「翡翠綠」前季初出在田草千四米贏馬，上季亦所負不遠跑第四，證明有利初出跑新鮮感，周日競逐田草千六米，苗禮德分析說：「其實『翡翠綠』上季四度上名，演出尚算不俗，尤其是季尾階段，馬兒轉以較主動方式迎敵，於起步後擺在比以往更前位置，只僅負對手跑第二而拋離季軍馬匹，表現依然出色。近期『翡翠綠』操練正常，早前試泥閘亦走勢良好，今仗復出跑千六米，即使可能未及二千米理想，但相信憑新鮮感可勝任。至於牠在田泰安胯下，是否沿用主動方式發揮，則有待周三排位後，視乎其排檔及預計形勢決定。」上季尾連捷的「飛霸龍」，將交由華將巫顯東主轡，出戰開鑼日盃賽特首盃，馬兒能否繼二○一四年的「金滿載」後，再為苗禮德贏出特首盃呢？老苗說：「『飛霸龍』今仗距上場贏馬只有六周左右，狀態理應較易操起，加上只負輕磅，於是便決定報名參賽。巫顯東上季替我的馬房贏出『靈鋒』，所以今次將『飛霸龍』交予主轡，希望憑輕磅態勇之利，取得最佳成績而回。」此外，前南非一級賽盟主「金哥兒」，將於周日首度登場，苗禮德表示此駒因健康問題，延至如今才上陣，不過其質素良好，由上季後期開始操練充足，狀態逐漸提升，今次配霍宏聲是憑質出戰，希望能夠走入前列。特約記者：文傑