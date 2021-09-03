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馬場浮世繪——馬會在谷中舉行拜神儀式

2021-09-03 列印
馬場浮世繪——馬會在谷中舉行拜神儀式
馬場浮世繪——馬會在谷中舉行拜神儀式
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  香港賽馬會昨日在跑馬地馬場舉行拜神儀式，行政總裁應家柏聯同一眾馬會高層，率領各部門職員上香祈福，祝願新馬季事事順利。

馬場浮世繪

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