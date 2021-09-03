去年馬季開鑼戰，田泰安苦戰至最後一場才憑「蒙古王」開齋；周日新馬季首次賽事，他同樣騎足十場。田泰安昨晨表示，每位騎師都希望盡快打響頭炮，他自然亦不例外，幸好今次戰馬實力不俗，其中「遨遊之星」和「勝利威龍」兩駒將是其贏馬希望。容廄「遨遊之星」上季三度由田泰安策騎競逐田草千二米，取得兩亞一季，周日人馬合作再攻同程，田泰安說︰「雖然『遨遊之星』上季無贏馬，但照例出閘準繩，而且前速甚佳，相當容易發揮，其陣上演出亦相對穩定。馬兒上周六試大閘，起步順利搶出，末段毋須催策亦能維持走勢，以第三名過終點，表現令我滿意。而且此駒身形粗壯，相信那課大閘有助提升狀態，今次再戰最正宗路程負輕磅及排二檔，可望完全運用其前速，爭取最佳成績。」呂廄「勝利威龍」上季尾由田泰安策騎，在谷草一六五○米得亞軍，周日轉戰田草千六米，田泰安說︰「『勝利威龍』上場是初跑谷草一六五○米，但能夠僅負該路程專家『綠色有運』，可謂敗不足辱。相隔兩個月後於周日再上陣，牠跑較短的千四米亦應合腳法，而且排在六檔，起步後亦有機會取得較佳位置，『勝利威龍』仍有機會在較好環境中爭勝，希望屆時可以贏回一仗。」對於徐雨石麾下的「幸運拼圖」，田泰安表示該駒上季由他策騎出賽的走勢平平，甚至全季賽績亦欠理想，然而上周六試大閘，走來卻前速後勁俱備，並且以第二名過終點，走勢較他預期理想得多，所以今場亦決定策騎出賽，希望「幸運拼圖」今季重回正軌，陣上可展示出應有實力，走入前列歸來。特約記者：文傑