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馬場浮世繪——加州凱歌田泰安夠合拍

2021-09-04 列印
馬場浮世繪——加州凱歌田泰安夠合拍
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  告東尼與田泰安關係一直良好，周日沙田開鑼戰，出戰第二場三班一千米的「加州凱歌」將交由田泰安搏殺，此駒上季尾最後一戰在郭能胯下跑谷草千二米獲第六名，今季騎者轉戰英國發展，帥權重新落在田泰安手中。查「加州凱歌」在港累積的兩捷均是田泰安建功，人馬合拍。另外，已故賭王何鴻燊的兒子何猷亨名下的「爆谷」上季尾始見接近的走勢，周日季內復出，由田泰安策騎出戰第一場五班千四米，昨晨告東尼和田泰安在機坪密斟良久，相信話題離不開周日合作馬。

馬場浮世繪

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