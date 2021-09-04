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馬場浮世繪——兩日本騎師感染新冠病毒

2021-09-04 列印
  日本中央競馬會日前證實，於上月二十八日和二十九日於新潟競馬場策騎出賽的騎師丸山元氣感染新冠病毒，成為首位感染病毒的中央競馬會騎師，他隨即被隔離和接受治療，同時該兩日亦在新潟競馬場上陣的五十七位騎師，全部需要接受檢測，至周四另一位騎師江田照男亦證實受感染，其餘五十六位騎師對病毒呈陰性反應，江田照男目前正接受隔離和治療，暫時不會影響本今日賽事進行。

馬場浮世繪

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