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B女靚馬——韋小寶操足爭盃

2021-09-05 列印
　　話咁快放完暑假，相信馬迷都好心急想快啲開鑼，今日小妹就介紹兩隻靚馬，希望幫助大家財運亨通！

　　先睇第四場特首盃，我揀咗「韋小寶」做馬膽，呢隻馬上季提早歇暑，六月初就上咗從化，操咗三個幾月之後，睇佢最近試嗰課閘，走勢有前有後，非常吸引，而且外觀亦好靚，好明顯狀態大勇。今次跑千二係贏馬路程，雖然對手各有水準，不過本身勝在準備充足，又唔係熱門，同場我會要埋「夢想成金」同「肥仔叻叻」。



　　第八場四班千六，我嘅心水馬係「影疾」，佢上季喺同程跑過入三甲，而且一再接近，睇返佢最近嗰課大閘，追上嚟都好勢頭，今次配返贏馬拍檔潘頓，照計有冷門機會，同場我會要埋「快步速」同「翡翠綠」。

B女
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