B女靚馬——韋小寶操足爭盃

每逢新季開鑼編排千六米，根據唞暑後途程寧短莫長的原則，選馬必先考慮具千六米以上氣量的馬。像上季開鑼的五班千六米，頭馬「開心大師」雖然並非上述類型馬，但僅敗跑第二的「神馬飛揚」明顯就是縮程馬。 第八場四班一六○○米。今季此組千六米馬中，具中長途氣量的不止一駒，不過起碼已將範圍收窄，而當中又以轉倉的「神龍駒」級數較高。無疑「神龍駒」上季成績明顯下滑，加上今季已轉七歲，或令人擔心已開始退化。然而，從上季牠在640場次三班千八米後上第六名的走勢所見，在大半條直路受困之下，其實與「加州十大」、「一定美麗」、「全才」等當銳馬只在一身位內過終點，而且過終點後餘勢更強，照理縱有退化亦不會嚴...

2021-09-05