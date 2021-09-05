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伊仁絮語——瑪神好運值得捧場

2021-09-05 列印
　　第五場「瑪神好運」上季較早時間連場演出令人失望，幸好評分不斷下調後，終在五班交出成績。前仗谷草千二米在終點前被「辣得驕」追過僅敗；上仗改爭沙田千二米雖負頂磅，但末段衝刺仍勁，結果再度屈居亞軍。近期見牠試閘走勢輕鬆，相信這匹雌馬已完全適應水土，今仗繼續由馬雅主理，值得捧場。

　　第九場「美麗非凡」是令人失望的蔡廄馬之一，自前季一出即勝之後，便未增添勝仗。前仗重戴耳塞，末段移至最外疊衝刺，過終點後餘勢頗為強勁，狀態已有復甦迹象。此駒早前試閘在薛恩胯下走勢暢順，韁口亦較前穩定，今場對手只得「勝賢」及「好玩福星」能在上仗跑獲位置，本身再戰三班卻不用負上重磅，力足一爭。



Ian
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