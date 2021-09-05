伊仁絮語——瑪神好運值得捧場

第九場「美麗非凡」是令人失望的蔡廄馬之一，自前季一出即勝之後，便未增添勝仗。前仗重戴耳塞，末段移至最外疊衝刺，過終點後餘勢頗為強勁，狀態已有復甦迹象。此駒早前試閘在薛恩胯下走勢暢順，韁口亦較前穩定，今場對手只得「勝賢」及「好玩福星」能在上仗跑獲位置，本身再戰三班卻不用負上重磅，力足一爭。
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港府由上月三十日起，容許在菲律賓及印尼完成接種新冠疫苗的外傭來港。新安排執行不足一周，即有首宗在菲律賓打針的外傭抵港後確診，並且再多一間菲律賓航空公司的航班禁飛香港，目前只剩國泰航空營運由馬尼拉抵港的...
2021-09-04
繼日前國家主席習近平在全球服務貿易峰會致辭時，提到將支持北京等地打造數碼貿易示範區，亦對服務貿易對外開放和擴大合作提出明確要求。中國商務部昨日回應，商務部將推進跨境貿易負面清單，希望在數字貿易發展的同...
2021-09-04
阿富汗塔利班原定於周五午禱後宣佈的新政府詳情，不過，外媒引用發言人指，將押後至最快星期六才公佈。聯合國周四表示，由世界糧食計劃署營運的聯合國人道主義空運服務（UNHAS）已恢復在阿富汗的運作。另外，阿...
2021-09-04
港島西半山有不少老牌豪宅，其中美麗閣位於衛城道上，屬傳統豪宅地段。是次為大家介紹該盤的三房兩廁放盤，實用面積996方呎，間隔方正，全屋佈置以淺色家具為主，營造舒適起居環境，回到家中放慢步伐，好好享受生...
2021-09-04
內地財新8月服務業採購經理指數（PMI）降至46.7，創16個月低並陷入收縮，內地股市集體走弱，加上國家繼續加強網絡文娛領域監管，科網股拖累大市表現，恒指連升走勢斷䌫，最多曾跌278點，全日回吐188...
2021-09-04
雲加爾重掌荷蘭帥印，首次領軍出戰世界盃歐洲區外圍賽G組即提拔多名新星，上輪第一擊作客1:1和挪威，喜見新晉翼鋒加普表現突出。今晚回歸地頭迎擊後防不穩的黑山，這名二十二歲燕豪芬左翼揚言取得國家隊第一球，為新帥打開勝利之門以報知遇之恩，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（有線603台周日凌晨2:45直播） 第三度執掌橙軍，雲加爾徵召的大軍有多達十位球員只有十頂喼帽或以下。他強調要劍指世盃冠軍，就要給予機會青年球員成長。上一場世盃外造訪挪威各一言和，雲加爾首仗沿用荷蘭傳統的四三三陣式，當中最搶眼的無疑是首次為國家隊正選上陣的廿二歲左翼鋒加普，後者在該仗錄得全場最高的六次射門，甚具威脅...
2021-09-04
去年LG開發出市場上首款穿戴式空氣清新機PuriCare，憑着科幻造型及有效過濾病毒的功能，成功叫不少追新科技用家除下傳統口罩，改為戴上PuriCare。不過始於是第一代，外形設計及功能確有地方需要改...
2021-09-01
Band仔唔玩音樂唔夾Band仲可以做咩！？樂隊Mr.結他手Ronny（黎澤恩）去年底正式簽約邵氏，由Band仔轉型演員重新出發。其實Mr.自16年宣佈約滿環球唱片後，雖然19年曾舉行出道10周年演唱...
2021-09-04
內地推進共同富裕政策，不過有些激進解讀卻走偏了，和西方一些反華觀點走在一起，講中國將會革資本家的命。這偏離事實太遠了。 近日內地自媒體人「李光滿冰點時評」的微信公眾號發佈了一篇文章，題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》的評論文章，指中國官方在娛樂圈、資本市場的一系列整治行動是一場「深刻變革」，或「深刻的革命」，又提到「這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。」 這種評論令人有中國要搞第二次文革感覺，是典型的矯枉過正。 言...
2021-09-04
每逢新季開鑼編排千六米，根據唞暑後途程寧短莫長的原則，選馬必先考慮具千六米以上氣量的馬。像上季開鑼的五班千六米，頭馬「開心大師」雖然並非上述類型馬，但僅敗跑第二的「神馬飛揚」明顯就是縮程馬。 第八場四班一六○○米。今季此組千六米馬中，具中長途氣量的不止一駒，不過起碼已將範圍收窄，而當中又以轉倉的「神龍駒」級數較高。無疑「神龍駒」上季成績明顯下滑，加上今季已轉七歲，或令人擔心已開始退化。然而，從上季牠在640場次三班千八米後上第六名的走勢所見，在大半條直路受困之下，其實與「加州十大」、「一定美麗」、「全才」等當銳馬只在一身位內過終點，而且過終點後餘勢更強，照理縱有退化亦不會嚴...
2021-09-05