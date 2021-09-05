重點出擊——勝意龍進步開胡

今次第二場跑三班一千米，相對其他路程，直路賽的場地偏差較易分析。今場八匹馬列陣，半數出自上季尾同程796場次。該役最為矚目是「帆哥兒」，筆者當然明白此駒在三班有點優勢，兼且強配雷神，其時方嘉柏也矢志爭冠軍，但馬兒排最內疊起步，等閑之輩不易應付，結果因沿途走不利路段而落第，稍後再出值得跟進。回說該賽另一匹走勢不俗的「勝意龍」，按賽事步速前超快後慢推算，前置馬特別有重視價值。但「勝意龍」在受惠步速之下，最後四百米移至最內疊不利場地，竟能追回大量失地而失三甲，說明戰鬥力持續提升。今仗其外側有快馬「輗多福」作開路先鋒，本身極可能會受惠賽事步速與陣上形勢，大有條件奪得在港首捷。安西教練