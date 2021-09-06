田泰安帽子戲法封王 潘頓梁家俊告東尼起孖 希斯三W捧盃叻叻

昨日新馬季開鑼，首個錦標特首盃由「肥仔叻叻」奪得，練者希斯另贏「瑪神好運」和「緊張大師」，騎者田泰安令贏「翡翠綠」和「將耀」，並且成為騎師王。至於潘頓贏「包裝長勝」和「緊張大師」，梁家俊贏「得賞」和「怪獸奇兵」，告東尼贏「將耀」和「加州得迅」，齊齊起孖。另外，黃俊第三場犯規，罰停賽兩日。馬雅第五場違例，罰停賽兩日和一萬元。上季重臨的希斯成績未如預期，但他在今季季前已揚言要爭取六十五場頭馬，結果昨日開鑼戰即交出好成績，先後捧「肥仔叻叻」、「瑪神好運」和「緊張大師」贏馬，包辦三T場次的全部頭馬。希斯憑「肥仔叻叻」捧走特首盃後高興地說：「上季我未能贏得任何盃賽，今季則在開鑼日憑『肥仔叻叻』奪標，相隔十四年後再在港贏盃賽，心情當然興奮。今次我特別申請延長閘廂門板，結果『肥仔叻叻』終於起步順利，當時我認為牠需要多點運氣，便有機會取勝，果然牠在最後三百米望空後，一發力即奠定大局，走勢非常出色，預期今場勝後加分，其評分應上升至一百分，如果牠在月底的短途賽繼續表現理想，便部署進軍大賽。」而「瑪神好運」馬主敖大德說：「『瑪神好運』是馬女，而以往香港很少馬主引入馬女，但希斯極力推介這匹雌馬，我們亦信任練者。此駒上季不太適應水土，今季有所進步，我們一班馬主屬於馬友利諾團體，希望疫情快過，可以邀請校長和更多校友入場。」「緊張大師」馬主施雅治則透露：「賽前我已經對『緊張大師』非常有信心，因為牠在外地和香港的試閘均走勢悅目，我甚至預期牠可以贏五個馬位。個人買了『緊張大師』的獨贏，贏了數萬元，我覺得其質素可以上到精英班，估計今場勝後會加十三分，我當然渴望牠是另一匹『精英大師』。」至於策騎「肥仔叻叻」捧走特首盃的田泰安，另以苗廄「翡翠綠」和東廄「將耀」包辦第八口孖寶，最終更成為騎師王。而練者苗禮德表示：「今場『翡翠綠』跑千六米路程稍短，但能夠延續上季尾的勇態，早段已取得有利位置，直路取勝，牠經過今場熱身後，下場跑千八米甚至二千米將更具威力。」「將耀」馬主張舜清則說：「『將耀』利跑新鮮感，今場季內初出，養精蓄銳下跑出好成績。另外，告東尼為『將耀』加配眼罩，令馬兒走來更集中，這亦助發揮。」另一方面，潘頓和梁家俊昨日都起孖，前者為沈廄「包裝長勝」取得跨季孖寶，練者沈集成指：「『包裝長勝』在開鑼日打響頭炮，我和潘頓都十分開心。此馬有質素，但走勢仍很生硬，心智亦未成熟，行圈時會緊張出汗，因此應該繼續有進步空間，目前牠在沙田和谷草都贏馬，證明性能很廣泛，但部署上會主攻沙田。」至於梁家俊憑「得賞」和「怪獸奇兵」梅開二度，前駒馬主陳楚林說：「葉楚航一早決定部署『得賞』在開鑼日出賽，所以操足而臨，賽前我們當然對其有一定信心。此駒上季有幾場都輸在形勢不利，或者陣上塞車，例如由蘇銘倫策騎跑第四名那場，便輸得相當不值。很高興『得賞』取得馬季首場頭馬，而梁家俊發揮也十分出色，騎練都值得一讚。」而「怪獸奇兵」練者文家良說：「『怪獸奇兵』上季陣上已經見不俗走勢，質素看來不錯，今季由三歲轉四歲更為成熟，暑假有足夠的操練，比上季明顯有進步，結果復出即勝，希望牠保持進度，繼續為馬主爭取佳績。」記者：文傑、亨利