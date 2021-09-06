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馬場浮世繪——航哥潘頓家人打氣有料到

2021-09-06 列印
馬場浮世繪——航哥潘頓家人打氣有料到
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　　昨日新馬季開鑼，剛好馬會稍為放寬入場人數限制，除了馬迷受惠，不少騎練家屬也來湊熱鬧，其中葉楚航和潘頓的太太都有入場，而兩位騎練得到家人支持果然旺場，最終前者憑「得賞」食頭胡，後者則憑「包裝長勝」和「緊張大師」起孖。

馬場浮世繪



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