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馬場浮世繪——勝利波幅行圈受驚退出

2021-09-06 列印
馬場浮世繪——勝利波幅行圈受驚退出
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　　昨日第八場馬匹行圈期間，呂廄「勝利波幅」懷疑因為受驚而變得失控，繼而大力踢到花槽，產生巨大聲響，事後見馬兒走來一拐一拐，腳部明顯受了傷，結果牠亦因此退出比賽。

馬場浮世繪



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