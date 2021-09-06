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馬場浮世繪——希斯練雌馬果然有心得

2021-09-06 列印
馬場浮世繪——希斯練雌馬果然有心得
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　　希斯昨日贏三W兼捧特首盃，其中「瑪神好運」在馬雅胯下打開勝門，由於此駒是港少數的雌馬，不禁令人回憶起，希斯當年曾經憑馬后「勝威旺」勇奪香港打吡，看來他訓練馬女的確有心得！

馬場浮世繪



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