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馬場浮世繪——梁家俊起孖跨季繼續贏

2021-09-06 列印
馬場浮世繪——梁家俊起孖跨季繼續贏
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　　上季最後一戰策騎「飛霸龍」贏馬的梁家俊，在昨日新季開鑼戰延續旺勢，頭場即憑「得賞」先拔頭籌，之後場次再憑「怪獸奇兵」起孖。查騎者剛剛第二次做爸爸，果然非常努力搵奶粉錢！

馬場浮世繪



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