Chok王心得——首輪谷戰 短途利熱

拿來周三谷草報名表看看，感覺似曾相識；細看之下，卻又有點不相熟。事關本季首次谷草八場賽事，各班次、路程及跑道與上季同日幾乎一樣，唯一不同的是上季編兩組三班千二米，今季係一千米和千二米各一。若與前一季比較，也有不同的地方，因為該夜設有一場二班賽，另有一場五班一哩。去季與今季首次谷草賽期，短途賽都有六場，前一季則有四場。綜觀對上兩季共十場短途賽，得出一個結論︰原來大熱門係扶手棍！該十匹谷草短途賽大熱門為「印印腳」、「自由喜」、「陽明亮亮」、「醒目勇駒」、「爪皇轟天」、「嘭嘭聲」、「富祿」、「駿爵士」、「加州雷電」及「行星夢」，錄得砍冠四亞一季一殿兩負，跑入三甲比率高達七成。順帶一提，查對上六季谷草首輪賽事，方嘉柏成績挺好，保持長勝紀錄。這次方家軍有六匹正選馬，認真大堆頭，按照其「傳統」，周三夜馬該不會空手而回。洪禮賢