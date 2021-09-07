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馬場浮世繪——川河達駒下星期澳洲復出

2021-09-07 列印
　　去年珠穆朗瑪峰錦標盟主「川河達駒」，曾短暫在港服役，然而只曾於香港短途錦標上陣一場，其後於本年三月的晨課後流鼻血，馬主何家駒便決定讓牠在港退役，運返澳洲延續競賽生涯，而「川河達駒」將於本周在蘭域馬場試一千米大閘，為下周六在這個馬場復出備戰，當日「川河達駒」會出爭途程一千一百米的二級賽The Shorts錦標。

　　此外，由於該駒何家駒已持有將於十月十六日舉行的珠穆朗瑪峰錦標的一個出賽席位，若然「川河達駒」復出的表現一如預期良好，何家駒就會按原本計畫，讓「川河達駒」在這場全球最高獎金大賽打衞冕戰。練馬師布烈治就表示，「川河達駒」現時一切無恙，且跟去年同期比較，狀態亦差不多，但他要先看過周六試閘，才可進一步了解到「川河達駒」的狀態與進度如何。



馬場浮世繪

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