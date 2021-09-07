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馬場浮世繪——新加坡有望開放公眾入場

2021-09-07 列印
　　隨着新加坡的全國人口中，已接種新冠疫苗比率已達至八成，新加坡政府正逐步放鬆社交距離限制，例如重新批准堂食或其餘措施，有消息指，新加坡政府正考慮如果疫情持續放緩，可能於下個月起，有限度地重新開放克蘭芝馬場予公眾人士入場。不過究竟是全面放寬人數，抑或只讓曾接受注射疫苗人士入場，有關當局目前仍要開會討論。

馬場浮世繪

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