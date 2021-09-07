輝灑自如——熱鬧場面 得來不易

馬季開鑼日錄得超過十四億的投注額，打破了歷來記錄，入場人數也有一萬七千多人。看馬會的處理手法，雖然入場人數多了，但對於防疫的準備絕對沒有一絲鬆懈，這也是大眾最欣賞馬會的地方。始終賽馬是要有熱鬧氣氛，才凸顯出那種刺激，躲在家裏看電視，當然也會下注，不過沒有吶喊助威的加持，可能手頭也會緊一點。我最喜出望外的是，即使人數眾多，不過絕大部份的馬迷也都遵從四人的限聚令。因為大家都明白，現在的環境得來不易，上下一心去維持運作的流暢，已是大家公認的目標。上季足智彩的投注額超過賽馬，達到一千四百零二億，不過我看這個趨勢未必會延續下去。因為未來一年足球大賽的盛事相對較少，而賽馬則持續增長趨勢，再加上疫情放緩後，大家的日常生活也已經慢慢恢復正常，未必會窩在家裏看足球，所以在於馬會爭取收入的角度，長線來看還是賽馬比較可靠。朱鎮輝