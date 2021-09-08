重點出擊——南莊加寶 先頭部隊

第六場「南莊加寶」上季提早在四月份歇暑，是否因為最後一仗輸得較遠，幕後有感馬兒體力下降而索性讓牠休息？事實上，此駒在較早時候已贏馬交代，沒有必要勉強催谷。然而，牠在避戰期間並無放緩工夫，一直操而不跑，可能不欲打沒有打握之仗。翻查「南莊加寶」上季初出配黃俊，該賽步速不利追，本身末段時間能造出22秒83而追近賺盡形勢的「飛雲錐」，後駒再出即補中頭馬，多少反映其久休威力極大。之後牠連場因為排外檔落第，敗績可以理解，不過在總場次181能成功贏馬，而且蹄下敗將「勞動創造」、「健康在望」等都在短時間內補中，證明賽事水準不俗。今仗「南莊加寶」季內初出，同場出馬未滿額之餘，對手也各有不足，可稍為減低本身排外檔之難度。早前試閘交由霍宏聲主試，直路移出有追勢，料是馬房先頭部隊。安西教練