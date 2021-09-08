伊仁絮語——美麗友盈復甦爭勝

第二場「美麗友盈」上仗即使負重磅亦獲亞軍，表現復甦。回看牠前季跑谷草千二以前領策略開齋，當時正由梁家俊操刀，其後在陳嘉熙胯下又一放到底再添勝仗。上季轉投希廄不進反退，幸好文家良接手後重拾正軌。今仗排位不俗，本身跑法亦主動，有力爭勝。第三場「福星高照」能力不差，上季早期多次近而未勝，只因欠些運氣。但降落五班後即連場走勢吸引，六月時在泥地打破悶局，翌仗轉戰谷草一哩取得連捷。今仗儘管重返四班，但同場對手實力未見突出，仍有機會構成威脅。Ian