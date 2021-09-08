伊仁絮語——美麗友盈復甦爭勝

第三場「福星高照」能力不差，上季早期多次近而未勝，只因欠些運氣。但降落五班後即連場走勢吸引，六月時在泥地打破悶局，翌仗轉戰谷草一哩取得連捷。今仗儘管重返四班，但同場對手實力未見突出，仍有機會構成威脅。
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中港澳三地的新冠疫情持續緩和，港府宣佈中港澳三地有條件「小通關」，「來港易」由下周起開始，容許內地和澳門的非香港居民持陰性檢測結果，經兩個陸路口岸來港，毋須隔離檢疫，兩口岸每天各設一千個入境名額。有商...
2021-09-08
科網企業阿里巴巴女員工舉報遭上司及客戶性侵案，涉嫌強制猥褻的上司獲得當地檢察院「放生」。據指，是經查後認為相關行為不構成犯罪，不批准逮捕，不過處以治安拘留十五日。阿里巴巴發聲明，稱「相信正義，相信善意...
2021-09-08
阿富汗塔利班周一稱已控制反對派所在的潘傑希爾省，但反抗勢力否認。塔利班旗下傳媒透露，塔利班最高領導人阿洪扎達將就任「阿富汗伊斯蘭酋長國」的埃米爾（「埃米爾」一詞來自阿拉伯語，即國家元首）。塔利班期望未...
2021-09-08
何文田是九龍著名豪宅區，當中海倫苑位於太子道西，坐擁小學34校網，網內有不少著名學校。以下精選該樓盤為3房1套間隔，實用面積1048方呎，偌大的客飯廳保養簇新，最新叫價1850萬。 海倫苑為單...
2021-09-08
美股於美國勞動節假期後復市，受新冠變種病毒疫情繼續擴散影響，市場對經濟復甦擔憂加劇，美股早段表現疲弱，杜指曾挫逾300點，連相對強勢的納指亦倒跌。納指開市後曾升至15390點歷史新高，其後回落，報15...
2021-09-08
基亞利殊今夏加盟曼城，卻未能跟英格蘭雙料隊友史達寧擦出火花。不過，他倆把握世界盃歐洲區外圍賽機會，上周四I組作客匈牙利分任兩翼，合力交出入球和助攻各一領軍勝4:0，今晚小組賽遠征波蘭勢再雙翼齊飛，順道為周末英超磨劍，捧客勝。（有線601、661台周四凌晨2:45直播） 今夏基亞利殊由阿士東維拉轉投曼城，跟史達寧成為「雙料隊友」。兩人首輪英超作客0:1不敵熱刺齊擔正，但一起在左路搵食沒有火花，史達寧更在隨後兩場聯賽被貶為後備。 上仗合作現火花 幸而，三獅領隊修夫基讓兩人再次合作，上周四世盃外造訪匈牙利，安排基亞利殊出任左翼，史達寧移往右路。基亞利殊成功吸引敵衞注意，令擅於高速...
2021-09-08
由珠寶品牌Tiffany & Co開設的亞洲區首間The Tiffany Blue Box Café，早於2019年在尖沙咀開店，令不少Tiffany粉都十分興奮。店內裝潢都是以品牌的招牌顏色...
2021-09-06
鍾舒漫（Sherman）與陳潔玲的錢債糾紛終於完結，小額錢債審裁處裁決勝方鍾舒漫可向陳潔玲索償43,560元及訴訟費1,183元。阿Sher導演男友林灝軒（Steve）坦言有如釋重負的感覺，不過，因為...
2021-09-08
繼中環和深水埗兩區之後，據悉旅發局今年聚焦西九龍，策展全新的深度遊活動，將西九文化區的藝術氛圍與毗鄰舊區的地道特色聯乘起來，向公眾推介多條本地遊路線，除了切合港人「內循環遊玩」的需要外，也向內地和外國旅客展示香港的新景點，維持旅客對香港的興趣。 隨著M+美術館在今年年底落成啟用，明年約七月故宮博物館亦開幕，加上已成為地標的戲曲中心，公眾期待已久的西九文化區將成形，成為本港一大特色。除了演藝活動大增，亦有助鞏固香港作為全球主要藝術品交易樞紐的地位。這一股新的藝術軟實力，亦有利於香港吸引更多愛好藝術文化的訪客來港。旅發局選取西九龍作為推廣區，起重新宣傳香港的作用。 環球新冠肺炎...
2021-09-08
剛周日沙田開鑼賽，賽前曾指出「翡翠綠」操練相當對辦，深信會一出即拼；奈何始終認定其實力在四班不算超級，加上隔晚都是熱門，所以只列作第一配腳。結果，「翡翠綠」勝來比預期輕鬆，看來在季初階段，對於操練積極...
2021-09-08