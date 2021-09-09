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馬場浮世繪——何良開季積極做急先鋒

2021-09-09 列印
馬場浮世繪——何良開季積極做急先鋒
馬場浮世繪——何良開季積極做急先鋒
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　　何良上季只能取得十一W，首次收警告信，可能自知處境危險，所以今季一早發動攻勢，昨晚谷草開鑼戰即連場搏殺，頭場先有「中華精神」和「隨我來」分別跑入二三名，第二場則憑「木火同明」贏馬，比起上季跑到十月中才開齋，明顯進取得多。

馬場浮世繪

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