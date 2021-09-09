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馬場浮世繪——入場放寬防疫仍做到足

2021-09-09 列印
馬場浮世繪——入場放寬防疫仍做到足
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　　昨晚舉行谷草開鑼戰，馬會繼續放寬入場人數限制，准許已訂座的馬迷入場，不過防疫工作依然做足，例如在公眾席特設用餐專區，每枱限四人，而入座前亦要使用「安心出行」。

馬場浮世繪

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